"Georgina Barbarossa fue una amiga muy importante de mi vida, pero se portó muy mal y desilusionó"

Este año Georgina Barbarossa y Pepe Cibrián protagonizaron Lord en el teatro Astral. El espectáculo recibió excelentes comentarios de la crítica, pero no logró el éxito esperado. Los productores de la obra comenzaron a definir una gira. Sin embargo, esa idea luego se descartó y la actriz no ocultó su enojo: envió un audio – que llegó a los medios – a un grupo de Whatsapp en el cual expresa su disconformidad. A partir de allí, comenzarían los problemas entre quienes eran fieles amigos.

Este martes, en Confrontados, Pepito volvió a referirse a la relación que actualmente sostiene con Barbarossa.

"Fue una amiga muy importante de mi vida, pero se portó muy mal. Me desilusionó mucho, cuando las cosas se cortan, se cortaron y se acabó. No veo una reconciliación, todo se puede perdonar pero hay cosas que no se pueden olvidar", contó.

"Quiero que a Georgina le vaya bien, pero lo que pasó entre nosotros hacen que yo no tenga deseo de tener un vínculo con ella", agregó.

Luego, Cibrián opinó sobre la mala situación económica que afecta al país: "Está todo muy duro. Yo primero voté a Cristina porque era una excelente estadista pero en su gobierno hubo mucha corrupción. Después voté a Macri porque pensé que iba a ver un cambio, y no pasó nada de eso. Este gobierno hace y se desdice en forma continua".

"Salvo tres o cuatro obras, el teatro está destruido. En general está muy difícil", concluyó al respecto.

