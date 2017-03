Gastón Trezeguet, tras bajar 38 kilos: "Le esquivaba a los espejos"

Gastón Trezeguet ha decidido cambiar su manera de vivir y alimentarse: el productor televisivo que surgió de la casa de ya bajó 38 kilos. ha decidido cambiar su manera de vivir y alimentarse: el productor televisivo que surgió de la casa de Gran Hermano





En charla con este medio, Trezeguet reveló su fórmula para semejante vuelco en su vida: "Fui una sola vez al nutricionista para que me de la dieta: porciones súper chicas y nada de harina, es lo principal. Si te agarra hambre, hay que comer fruta o yogurt light".

"Como trabajo muy temprano, no desayuno. Lo primero que como es a las 12.30 del mediodía. Si en el medio tengo hambre, me clavo una barrita de cereal".

Qué le hizo hacer el click: "Le esquivaba a los espejos. Caminaba por la calle y cuando me veía reflejado, no me quería ni ver. Me ocultaba en todos lados. No me gustaba. Llegó un día en que no lo soporté más y dije que tenía que hacer algo. Cambié todo: nunca más taxi, me vengo en bici... La alimentación es un detalle más".





Mirá las fotos del notorio cambio en el cuerpo de Gastón: