Gastón Soffritti comenzó un romance con la modelo Agustina Agazzani que llegó su fin hace unos días. En noviembre del año pasado,comenzó un romance con la modeloque llegó su fin hace unos días.



Este medio pudo confirmar la ruptura con una de las protagonistas, la propia Agazzani afirmó en charla con este medio el pasado viernes: "Sí, estamos separados, pero está todo bien, seguimos viviendo juntos".



"No es el momento de estar juntos, nada más. No sé qué te dijo él, no quiero interferir con lo que haya dicho. No hubo terceros en discordia, nos amamos profundamente pero no es el momento de estar juntos", subrayó Agustina, aún angustiada por la situación.









PrimiciasYa.com fue en busca incesante de la palabra de Gastón Soffritti, quien explicó: "No son días tan sencillos, no tengo mucho para decir. Estamos separados pero tenemos la mejor, nos queremos mucho. Es eso, no hay nada raro".





Nueva York, Estados Unidos, para distraerse y desde allí compartió en "Mi ciudad favorita en el mundo", expresó. Lo cierto es que luego de la ruptura sentimental, el actor viajó a, para distraerse y desde allí compartió en Instagram distintas postales:expresó.









Las fotos que posteó el actor de su viaje.

puntualizó la morocha.