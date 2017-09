Bryanna apareció con vida en Capital Federal en un local de comida rápidas luego de una intensa búsqueda de días.



El periodista de policiales Guillermo Najera, estaba saliendo al aire en el ciclo de Fabián Doman, "Nosotros a la mañana", El Trece. Fue sin dudas la noticia del día:apareció con vida enen un local de comida rápidasluego de una intensa búsqueda de días.El periodista de policiales Gastón Marote fue el encargado de dar al aire la noticia y justo cuando el papá de la niña,, estaba saliendo al aire en el ciclo de

bryanna 3.jpg



Este medio se contactó en exclusiva con Marote quien se mostró emocionado por ese fuerte momento vivido al aire esta mañana.





"Cuando me confirman que había aparecido Bryanna y ya era oficial se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Se me escaparon algunas lágrimas porque yo también soy padre y no me gustaría estar en la situación de la familia de ella. Por eso enseguida mandé mensaje para pedir salir al aire y comunicarle esa hermosa noticia al padre. Cuando escuché los gritos de ese hombre me puse muy feliz", le comentó sentido el periodista a PrimiciasYa.com.





Y añadió: "Estas son las noticias lindas que nos gusta dar a todos cuando se busca a alguien que está desaparecida y no sabemos qué le pasó".