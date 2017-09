Gasalla se va del programa de Susana pero no se descarta que vuelva antes de fin de año

Anoche, Antonio Gasalla dialogó con Marcelo Polino en "Ponele la Firma", donde explicó las razones de su alejamiento del programa de Susana Giménez.

"Tengo una oferta desde hace varios años de realizar un espectáculo en New Jersey. Ahí está la comunidad más grande de argentinos de todo Estados Unidos. Viven pendientes de lo que hacemos acá, en la televisión. Me vienen pidiendo que vaya. Este año hice el contrato con Susana, con la opción de irme en este momento, que es cuando se está armando la temporada oficial", explicó el humorista.

"Con Susana no hablé. No se habla mucho con Susana. Ella está en su camarín, yo en el mío. Cuando nos vemos es frente a la cámara", dijo Gasalla.

El cómico negó rotundamente que su partida tenga que ver por los rumores de pelea con Fátima Florez. "Yo trabajo hace mucho tiempo, desde los años 60. No estoy para tener un problema actuando. No tengo nada que ver". Y agregó: "En el programa de Susana no me entero ni quien es el invitado".

PrimiciasYa.com se comunicó con el productor de Susana Giménez, Federico Levrino, quien confirmó que Gasalla dejará el programa: "Todavía no sé cuándo será su última participación, depende de las fechas que tenga él, pero quedaría un domingo más o dos tal vez. Igual puede ser que vuelva antes de fin de año también. Con respecto a su reemplazo no lo sé todavía", indicó.