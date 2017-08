Eso sucedió en las últimas dos semanas. La diva Susana Giménez volvió a la pantalla chica hace dos domingos y el actor podría desvincularse de Telefe porque no se siente cómodo en el lugar que ocupa.

Todo comenzó con el famoso sketch de la empleada pública en el que estuvo Jorge Lanata y en el que Fátima Florez personificó a Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue le puntapié que derivó en una revisión de su contrato en manos de su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien ayer por la tarde noche hizo pública una foto donde se lo ve junto al experimentado actor.

"Yo ese día me quedé triste, cosa que lo reflejé en el Twitter, porque justo se juntaron un par de cosas, entre ellas que había que encontrar el lugar y que no había un lugar para que salga mi personaje, al final se encontró el lugar pero desgraciadamente era chiquito en el que uno no puede desarrollar un personaje, en este caso el de Charlotte. Pero lo importante es que tanto la producción como Susana quieren que yo esté y quieren que me luzca haciendo diferentes personajes. Este domingo están buscando a ver en qué lugar me ponen para que pueda lucirme", le contó Fátima a PrimiciasYa.com.





Y agregó: "A mí me llamaron específicamente para ese segmento y además, viste como es la tele, si daba para alguna que otra cosita también ya sea en el living o en el escritorio. Lo del primer programa con el personaje de Cristina salió bárbaro pero ahora me quieren poner en otro segmento. Yo estoy a las órdenes de la producción. En principio para el sketch de La Empleada no voy a estar, para este domingo haré otra cosa. Veremos qué pasa más adelante".

Susana 1



Consultada por si había sido Antonio Gasalla quien pidió que no estés en ese segmento, Florez enfatizó: "Todos sabemos que es el segmento de él y que es su sketch creado por él desde hace años y que está buenísimo además que rinde en materia de rating. Pero después no sé de quién fue la decisión, no tengo ni idea. Igual yo obedezco lo que me diga la producción ya que siempre creo que van hacer lo mejor para el programa".