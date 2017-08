Games of Thrones: La escena de sexo por la que Emilia Clarke dio las gracias

Emilia Clarke ha aparecido varias veces desnuda en la serie de Game of Thrones. La actriz ha tenido escenas de triunfo, pero otras de humillación que han sido bastante criticadas. No obstante, en esta ocasión, Clarke asegura a la revista Elle, que hay una escena en particular que ella había estado esperando. En la cuarta temporada hay un momento esencial en la que Daenerys le ordena desvestirse a Daario.

"Es brillante. En realidad hasta fui con los creadores de Game of Thrones, David Benioff y Dan Weiss y les agradecí. Yo estaba como, ¡esa es una escena que he estado esperando! Porque obtengo un montón de mierda por haber hecho escenas de desnudos y de sexo. Eso, en sí mismo, es tan antifeminista. Las mujeres que odian a otras mujeres es el problema. Eso es molesto, por lo tanto, es maravilloso tener una escena como esta".

Asimismo, continuó: "Él tiene un cuerpo lindo y definitivamente no era tímido al respecto. Él no llevaba puesto ni un calcetín. Lo que fue una sorpresa. David y Dan dijeron algo así como: 'Cálmate, Daenerys no lo estropearía así'. No es un actitud muy de reina".

Mirá!

Embed