Lo cierto es que la morocha dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y confirmó que llevará el caso a la Justicia.

"Estoy cansada de recibir amenazas de esta señora. De escuchar audios horribles con respecto a mí y mi familia", le explicó Gala a este medio.

Y añadió: "Claro que voy a iniciar cargos legales. Se está encargando mi abogado Ricardo Moreno. No sólo me amenaza sino que se mete con mi sueño y con mi trabajo".



"Ella habla por toda la familia y lo sé por las palabras que tiene con respecto a mí. Carmen no se va a arriesgar a decir estas cosas porque estamos en juicio pero como ahora accionaré en contra de Gaby también será lo mismo ya que la señora tendrá que pagar por Gaby y por ella, siendo que Gaby vive de ella".

"Ya estoy cansada de que se metan con mi trabajo. Entrar al Bailando fue y será uno de mis sueños y que me saquen esa ilusión realmente me duele. Pero sobre todo duele que se sigan metiendo con mi familia,por eso los cargos legales serán durísimos". (Ver nota) Y cerró:





Este medio fue también por el contrapunto y buscó a Gaby Girls, quien manifestó ante la consulta de este tema.