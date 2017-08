Gabriela Trenchi habló del procesamiento a Lotocki: "Me pone contenta, lo quiero ver preso"

Procesaron sin prisión preventiva y embargaron por un millón de pesos al médico Anibal Lotocki. PrimiciasYa pudo dialogar con Gabriela Trenchi, empresaria de 49 años que viene denunciando hace tiempo al doctor por mala praxis.









"Además, tardan en darme la fecha de juicio oral que es muy importante. Me salieron unos bultos en las piernas que me duelen. Son los mismos dolores que tiene Virginia Gallardo y Pamela Sosa. Es como si me atravesara un clavo por el medio de la pierna".

Trenchi subrayó lo siguiente sobre la decisión de la Justicia: "Me pone contenta, es un caso más que se suma. Tenemos más fuerza para unirnos. Yo lo quiero ver preso, si le sacas la matricula puede seguir operando. Tiene que saber lo que es sufrir y conocer el daño que causó. Tiene que padecer y darse cuenta lo que hizo". Sumó:





Para cerrar, dijo: "Me cagó económicamente, todos los días visito médicos de todo tipo, me dicen que tengo algo adentro del cuerpo que no me lo puedo sacar, y tengo que aprender a convivir con eso. Estuve con ataques de pánico, me aumentaron el antidepresivo. Nosotras sufrimos y él vivito y coleando. ¿Están esperando que una persona se muera?".





