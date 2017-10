Gabriela Sari y Darian "Rulo" Schijman presentaron a Donna

Gabriela Sari (37) y Darian "Rulo" Schijman (35), enfrenta una lente fotográfica en su primera sesión "Newborn" y lejos de alarmarla, nada logra irrumpir el sueño de la angelada bebé. Con sólo veinticinco días de vida, Donna, la primera hija de, enfrenta una lente fotográfica en su primera sesióny lejos de alarmarla, nada logra irrumpir el sueño de la angelada bebé.





"¡Es muy paz y amor! Se porta espectacular y nos hace todo muy fácil. Es buena y súper tranquila. Verle la carita después de dar a luz fue un flash; un momento muy mágico y especial para los dos. Sentí como si estuviera en el paraíso; fue una sensación de alivio y satisfacción plena. Si bien estás durante nueve meses sintiéndolo crecer en tu útero y percibiendo cómo se va transformando de a poco tu cuerpo, al momento de verlo caes realmente, sobre todo el papá. Darian, que estuvo presente en el parto, me miraba con los ojos llenos de lágrimas y a mí me conmovía verlo tan emocionado. Nunca voy a olvidar esa imagen de los tres juntos, no podíamos creer que ya estuviera con nosotros. Hoy todo es nuevo para los dos y de a poco vamos aprendiendo a leerla, a sentir qué es lo que necesita y lo que pide. Tuve un embarazo maravilloso, activo y en parte se lo debo a mis obstetras Gustavo Katz y Maximiliano Katz y a Gabriela Dahian con quien tomé clases aeróbicas para preparar mi cuerpo antes del parto. Estamos desbordados de felicidad y cada día supera lo que nos imaginábamos", sintetiza la actriz quien tras dar a luz por cesárea en el sanatorio de Los Arcos, después de varias horas de trabajo de parto, describe la maternidad como una de las vivencias más trascendentales de su vida.

sari-1.jpg



La producción fue presentada en la revista Caras de esta semana. "De un día para el otro, toda tu energía se traslada a tu hija y los tiempos los maneja ella. Sobre todo el primer año del bebé que necesita toda tu atención, emocional y físicamente. Durante el día la despierto cada dos horas para darle el pecho y a la noche, que duerme máximo tres horas de corrido, ella me despierta para que la alimente. Inevitablemente uno se olvida de sus propias necesidades y todo comienza a girar en torno a las de la bebé. Alimentar a tu hijo con leche materna es una de las cosas más maravillosas de este mundo. Aunque, obviamente, la lactancia te lleva a un desgaste tremendo y hay que tener mucha paciencia. Se trata de un amor tan pero tan profundo que dejás de lado ese agotamiento para que tu hija nazca sana y fuerte. ¡Siento que soy una patrulla las 24 horas!", lanza con humor y signos de cansancio.





Aunque todavía no cumple un mes, la pequeña, que duerme un una cuna instalada justo al lado de la cama de sus papás, ya deja al descubierto ciertos rasgos heredados de Gabriela y Darian.

sari-2.jpg



"Creo que tiene cosas de los dos, es como una mezcla. Ya tiene su carita particular, propia. Me parece que los ojos son del papá y tiene mi boca. Pero es muy chiquita y cambian todo el tiempo, no se puede creer. Cumplió 25 días y no tiene nada que ver a lo que era el primer día, va mutando", señala la mujer mientras "Rulo" admite que el nombre fue elegido por el padre con su consentimiento.

sari-4.jpg



"Estuvimos tirando muchas opciones y no nos convencía ninguno. Una noche íbamos en el auto y cuando Darian dijo' Donna' se me iluminó la cara, me encantó. Hoy siento que era el nombre justo para ella. Queríamos que fuera particular y único; algo no tan escuchado ni de moda. Además tiene un origen italiano y como mi familia es de allá, nos gustaba que tuviera algo tano", señala. (Revista Caras).