Gabriela Sari: "Cuando le conté a Rulo que estaba embarazada, creyó que era una broma"

Gabriela Sari atraviesa el mejor momento de su vida. Embarazada de tres meses Darian "Rulo" Schijman, la actriz reveló cómo le contó la noticia al periodista."Antes de decírselo, estaba muy nerviosa. No sabía cómo contarle una noticia tan linda. Y cuando se lo dije, al principio creyó que le estaba haciendo una broma. Y después, cuando se dio cuenta que no era chiste, me miraba a mí, me miraba la cara y después la panza, y se puso feliz, muy contento. Fue un momento muy lindo", contó para la revista Pronto.

Luego, habló de sus antojos: "Por suerte, los que me están agarrando son de pura fruta y cosas frescas. Pero la pasé bravísimo. Me agarraron todos los síntomas que tienen las embarazadas, como náuseas y vómitos. Eso fue tremendo. Pero bueno, es normal y estoy tranquila ya, porque me dijeron que el segundo trimestre del embarazo es un gran estado".

¿Y en nombre? "Por ahora no lo tenemos pensado. Es como que todavía no nos pusimos realmente a buscar el nombre. Hubo más bromas que otra cosa. Tirábamos cualquier nombre y nos reíamos. Pensamos que encontrarlo un nombre a un hijo es muy importante. Así que lo tomaremos con calma".

Más tarde, la intérprete habló de su relación con Rulo: "Dari es un león con su melena y acapara todo (se ríe). Yo soy muy buena escuchando, soy muy perceptiva y más tranquila. Con Dari nos llevamos muy bien. No hay competencia por nuestras carreras y siempre nos consultamos todo porque somos compañeros. No podría estar con una persona que sienta que es celosa de mi trabajo o de mis proyectos. Y él me acompaña, es copado y trabaja en el medio, pero tira para el mismo lado que yo. Por todas esas cosas nos llevamos muy bien. Y lo que pasa a veces es que, sin querer generalizar, hay hombres que le quieren poner un stop a la mujer. Es una cuestión, lamentablemente, cultural y súper arcaica que un poco se sigue padeciendo. Igual estamos en una transformación y los hijos de mis hijos van a ser totalmente distintos", agregó.

Finalmente, Gabriela Sari enumeró los detalles que la enamoraron de su pareja: "Me conquistó con su humor, su cabeza; es muy inteligente e interesante. La primera salida fue una cena y durante toda la noche la pasé muy bien. Cuando una mujer tiene una linda conversación y se ríe, es importante. Cuando te pasan esas cosas con alguien que estás conociendo, está buenísimo. Para mí es lo más importante. Y eso fue lo que encontré en él, buenas charlas, poder reírnos juntos y congeniar en gustos, porque los dos somos muy pro-hacer. Nos encanta estar haciendo cosas todo el tiempo. Si nos vamos de viaje, recorremos todos los lugares. A la noche, vamos a recitales. De día, compartimos actividades al aire libre si no estamos trabajando. Eso es muy lindo", concluyó.

