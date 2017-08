Gabriela Bo espera su cuarto hijo: "Disfruto mucho la maternidad y ya estoy muy canchera"

Gabriela Bo, la bella modelo paraguaya y exesposa de Cristian Castro, será mamá por cuarta vez, segunda junto a Florencio Basavilbaso, con quien se casó a fines de 2014. , la bella modelo paraguaya y exesposa de, será mamá por cuarta vez, segunda junto a, con quien se casó a fines de 2014.





Sus hijos más grandes, Santiago y Tomás, de 12 y 10 años respectivamente, son fruto del amor junto a su segundo marido, Juan Redini. Con Florencio, Gabriela fue madre de Nina, de dos años, y ahora está embarazada nuevamente.





PrimiciasYa pudo dialogar con ella: "Estoy de dos meses y medio, casi tres. Me enteré en estos días, estamos felices. Fue una sorpresa total pero muy bienvenido o bienvenida. Disfruto mucho la maternidad, me siento realizada".





"Somos siete hermanos, me gustan las familias numerosas. No sé si cerramos la fábrica, tengo hijos grandes y me gustaría empezar a disfrutar. Cuatro es un número generoso. Pero nunca se sabe...", amplió Gaby.





La modelo subrayó: "Este fue una sorpresa total, no estábamos en la búsqueda intensa. No tenemos predilección por varón o mujer. Para el nombre, vamos a esperar a que sepamos el sexo. Estoy muy canchera, sigo yendo a mis clases de baile y a hacer caminatas. Quedar embarazada es un signo de salud".





Completó: "Mis hijos estaban felices, re contentos, sin celos... Tanto Juan como yo los criamos desde el amor, sienten que su familia se agrandó. Son grandes, mientras que no tengan que ser niñeros está todo bien, ja".