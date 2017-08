Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Unidad Porteña, Gisela Marziotta, Gabriel Levinas y Débora Plager anoche en "Intratables". La periodista y pre candidata a diputada nacional por tuvo un áspero debate conanoche en





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Levinas quien se refirió a este intercambio de opiniones con Marziotta, quien representa al partido de Cristina Fernández. se contactó en exclusiva conquien se refirió a este intercambio de opiniones con, quien representa al partido de





"No me sentí ni bien ni mal. A veces parece que me enojo más o a veces menos pero el pulso no me cambia", comentó el periodista.



"Esta chica entró en una especie de hipocresía. En lugar de decir que en la educación fallamos durante muchos años decía vamos a lo importante de la heladera. Lo niega y dice el tema es otro. La verdad que en un país sin educación, con chicos que no saben leer y escribir, realmente no tiene salida".





"Hay una cantidad enorme de chicos que no entienden los textos, que entran a la facultad sin saber comprender, esto se fue incrementando en estas últimas dos décadas y gran parte durante el kirchnerismo", agregó Levinas.





"Nunca hubo tanta plata como en los primeros años del kirchnerismo. Pero eso no lo respondió y se va para otro lado. Para salir del hambre y pobreza necesitas tener algo en la cabeza, la educación es fundamental para una independencia intelectual", fundamentó.





Y cerró sobre Marziotta: "Es una chica linda pero limitada. Le preguntaba y no podía salirse del libreto, por eso es una persona limitada. Negaba lo que pasó y no quería hablar de eso, eso habla de un personaje limitado o que recibe órdenes lo cual es lo mismo".