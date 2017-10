Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gabo Usandivaras compartió una imagen en "Les presento a mi hijo", expresó el bailarín. compartió una imagen en Instagram que generó misterio en medio de su ferviente y público deseo de ser padre:expresó el bailarín.





Embed Les presento a mi hijo. Una publicación compartida de Gabo Usandivaras (@gabousandivaras) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 9:27 PDT



Lo cierto es que este medio se contactó en exclusiva con Gabo quien contó a qué se debió esa ecografía que compartió en las redes.





"Me lo tomo todo con humor, pero lo que tengo no es simple. Tengo una inflamación tremenda, con una sobre exigencia del hueso. Si escuchás el diagnóstico del médico, es re heavy. La operación tiene sus riesgos, estoy pensando si operarme o no, voy a estar parado mucho tiempo".

"El especialista cuando lo vio dijo: acá tenés una persona. Me causó gracia y me quedó eso. De hecho tengo como un embarazo en mi dedo", agregó Usandivaras.

gabo gabo gabo



, le comentó a