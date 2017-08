Flavio Mendoza estuvo la semana pasada en el programa "Los Ángeles de la mañana" y criticó al bailarín Gabo Usandivaras. estuvo la semana pasada en el programay criticó al bailarín





Embed Entiendo la preocupación d este hombre x la luz, las fotocopiadoras no funcionan si ella. Vende humo con purpurina. https://t.co/PL4Mrhc7ID — Gabo Usandivaras (@gabousandivaras) 11 de agosto de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Gabo después de su tuit contra el rubio productor teatral y detalló al respecto.





"Ya me había quedado un poco molesto de la noche anterior por Ángel (De Brito) en cuanto a los dichos que había tenido sobre mi sueño y demás y eso me cruzó. En la pista no dije porque sabía que se iba a ir todo al carajo porque me pareció un golpe bajo de muy poco escrúpulo. Entonces me molesté un montón con Ángel con eso, por más que tengo la mejor con él en lo personal", comentó Usandivaras.



"Después veo que Flavio dice que no tenía luz y que estaba con Ángel. Se ponen a hablar de mí tranquilamente y desde donde estaba opiné sobre el trabajo artístico de Flavio. De hecho se lo pudieron leer en la cara a Flavio. Si él descalificó mi trabajo me parecía correcto así directamente nos saquemos todos las caretas y que él también conozca lo que opino de su trabajo. Más allá de que siempre lo felicité, porque también hay que saber ser una buena fotocopiadora. No cualquiera puede copiar y copiar bien. Lo felicité por lo que hace bien, que es copiar".





"Aparte me molesta muchísimo de Flavio de hacer un comentario como que no tengo luz, algo que para un artista es un montón la descalificación esa. Yo estaba lo más bien durmiendo y me desperté con él hablando de mí, no al revés, así que en ese momento él estaba hablando de mí", agregó el bailarín de Lourdes Sánchez en el "Bailando".