Fuerte revelación de Pablo Mónaco: "Yo vi al ganador de DDS besándose con un productor detrás de los decorados"

Nunca tuvieron buena relación cuando participaron en Despedida de solteros, el reality que se emitió durante el verano en la pantalla de Telefe con la conducción de Carina Zampini y Marley.

Estamos hablando de Pablo, quien es ese momento estaba en pareja con Angie, y Facundo, quien se consagró como ganador del juego junto a Paula.

Sucede que la pareja uruguaya estuvo en un programa de televisión del país vecino y Facundo trató de gay a su archienemigo Pablo.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Mónaco, quien se separó hace podo de Angie y hoy está en pareja con Agostina, realizó una fuerte declaración contra Facundo: "Salgo ahora a decir esto no porque sea un buchón sino porque este pibe me tiene cansado. Como es un pésimo actor que no tiene trascendencia sale a decir pavadas. El ganó pero yo fui el eje del programa, a él no lo conoce nadie por eso se hace el gracioso imitándome y hablando de mí. Estuvo en un programa de Uruguay tratándome de gay. Facundo en vez de acusarme tendría que aclarar por qué se besaba con un productor detrás de los decorados. Y no fue una vez, fueron dos veces".

Y agregó: "Facundo patea para los dos lados, me da pena por Pau porque es cornuda y está con un hombre que no tiene definida su sexualidad. La gente sabe que yo tuve problemas de convivencia por ser muy frontal. Facundo me parecía y me sigue pareciendo un pelot...".

¿Qué dirá Facundo?

