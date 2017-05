Fuerte mensaje de la hija de Daniel Scioli con la foto de su bebé

Daniel Scioli estuvo en el programa de Jorge Rial por A24 y lanzó una confesión inesperada: va a ser papá a los 60 años ya que Gisela Berger está embarazada.





"En primer lugar, no hay ninguna tercera en discordia. Sofía Clérici es una amiga y ella misma ha hecho referencia que no pasó nada y que a veces con sus amigos manda fotos porque promueve su ropa interior. En ese sentido, como toda mujer merece mi respeto, pero diferenciemos las cosas", contó el ex gobernador provincial.





Y continuó: "Gisela está sensible y como toda mujer, ante una cosa así, reacciona y yo comprendo. Le dije que me disculpe por esta situación que se ha creado. Aparte estamos pasando un desafío hermoso y en este momento quiero contarte que Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé. Esto nos da una emoción muy fuerte y también miedo, porque yo tengo 60 años. Es todo un desafío por delante. Voy a ser padre y ojalá Dios me ilumine para ser un buen padre y poner lo mejor de mí".

