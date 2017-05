Primero fue el actor que durante el jueves abrió la polémica, sin arrobar a la periodista.





"Me acabo de acordar que ayer a la noche soñé con Nancy Pazos. No, no hay remate", lanzó Bal.





Al ser alertada en las redes de este mensaje, Pazos respondió con todo, mentiéndose con el escándalo del actor y su ex Barbie Vélez





"Con razón amanecí con un moretón en el brazo... Seguro me quisiste calmar... (conmigo no chiquito que te quedo grande)", expresó la periodista.





Embed Me acabo de acordar que ayer a la noche soñé con Nancy Pazos. No, no hay remate. — Federico Bal (@balfederico) 20 de abril de 2017





Embed Con razón amanecí con un moretón en el brazo...

Seguro me quisiste calmar...

(conmigo no chiquito que te quedo grande ) https://t.co/qQsA3ZNYUq — Nancy Pazos (@NANCYPAZOS) 20 de abril de 2017