Fuerte audio de Celia Fuentes, modelo española seducida por Moyano: "La semana pasada dijo que quería verme"

Ayer, PrimiciasYa.com, publicó un juego de fotos de Facundo Moyano junto a la modelo española Celia Fuentes. Las imágenes fueron tomadas en abril pasado en Madrid durante un viaje que el Diputado hizo al viejo continente.

Hasta aquí nada nuevo más que una supuesta infidelidad porque Moyano estaba en pareja con la argentina Eva Bargiela. Sin embargo, al tomar contacto con España y con Celia Fuentes, PrimiciasYa.com pudo descubrir que el intento por seducir a la española se extendió hasta la semana pasada cuando la rubia debió bloquearlo de Instagram para que no le siga hablando.

Facundo Moyano

En charla con este medio, Celia contó gentilmente cómo fue su vínculo sentimental con Moyano cuando estaba de novio con Eva, cuando también coqueteaba con Susana Giménez y en el inicio del romance con Nicole.

moyano portada.jpg

"A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", dijo Celia.

MOYANO

MOYANO

MOYANO

La modelo no se quedó solo en el romance con Bargiela, también se expresó por el vínculo de Moyano con Susana Giménez: "Luego también le pregunté por una tal Susana Giménez, me dijo que era mentira, que era una persona mayor y que era de la política. Luego me escribió en mayo, junio, no recuerdo bien, para que fuera a verle y no fui".

Facundo Moyano

Facundo Moyano

Consultada por el último contacto con el político argentino, Celia enfatizó: "La última noticia que tengo de él es que me ha escrito y que quiere verme. Me mandó un audio que te lo voy a recuperar. Y nada, ahora lo he bloqueado porque es que yo tengo novio, no quiero saber nada de esta historia. Y me parece que se ha portado muy mal con las mujeres, la verdad que me da pena, simplemente. Yo las fechas te las puedo dar por las fotos que salen las fechas".

Facundo Moyano

Por último, la modelo contó que la semana pasada (ya de novio con Nicole Neumann) tuvo que bloquearlo también de Instagram porque la insistencia era bastante insoportable: "Más que nada me habló el otro día y me dijo en plan de que quién es ese, que tenía ganas de verme... Yo ahí no le contesté por Instagram porque lo he bloqueado (de Whastapp). Le dije: ´¿Cuántos años mentales tienes y como puedes tener la poca vergüenza de estar con otra chica y decirme a mí que quieres ver y que vas a venir a Madrid?´. Me pareció súper mal por su parte y me dio tanto asco que lo bloquee. Como político... la verdad no entiendo de política... pero como hombre a mí me dejó mucho que desear".

