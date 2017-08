¿Fue Silvina Escudero quien trató de retener a Lucas Velasco con un falso embarazo?

El jueves, en el Bailando, Lucas Velasco fue avasallado a preguntas íntimas por Ángel de Brito y una de las más fuertes y que desató la polémica, fue la referida a cierta información que el periodista maneja y que da cuenta de un episodio execrable de parte de una de las ex novias famosas del muchacho, quienes fueron nombradas por orden en la previa.

"¿Es cierto que una de todas estas que mencionamos sobre el final de la relación te mandó un test de embarazo para retenerte?", lanzó el jurado.

"Ah, bue. Me quiero ir. Chau, Marce le dijo al conductor. Y agregó al instante: "Quisiera saber cómo se filtró esa afirmación", agregó el actor, quien terminó reconociendo la revelación de Ángel: "Sí, es verdad", reconoció.

Pero este viernes, Lucas pasó por Los Ángeles de la Mañana y nuevamente se enfrentó a la pregunta de De Brito. En el careo, el joven dio a entender que la persona que tramó tamaña jugarreta a Velasco, es Silvina Escudero. Hasta ahí, una parte de la historia.

Pero las cosas no quedaron ahí, en el programa Confrontados fueron a buscar la palabra de la bailarina, quien se mostró incómoda cuando la interrogaron acerca del tema en cuestión.

"La verdad, me parece un tema como muy delicado. Y me parece que es algo... Mirá, me están pasando tantas cosas que me tengo que enfocar en lo que es mi vida y la realidad de mi vida", arrancó a decir Silvina.

"La vida no es lo que pasa en la televisión, ni pasó lo que pasa en la televisión. La vida es otra y no... Le deseo lo mejor a todo el mundo. Tengo que focalizarme en mí, en las cosas que me pasan. Por algo hace años decidí lo que decidí y trabajar de lo que hoy trabajo. Y no te quiero hablar de nada", continuó.

"Que cada uno diga lo que quiera. Yo me hago cargo de lo que yo hice, de mi vida, de lo que hago y lo que digo", agregó.

Mirá completas las declaraciones de Silvina Escudero.

Embed