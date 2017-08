Freddy Villarreal: "Juan Carlos Calabró me mandó una carta hermosa, nunca lo dije"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Iliana Calabró dialogó en exclusiva el viernes con PrimiciasYa.com y contó la emoción que sintió por el homenaje de Freddy Villarreal a su papá con el personaje de Johny Tolengo. "Fue como verlo de vuelta a mi papá, él valoraba la entrega de Freddy". (Ver nota) dialogó en exclusiva el viernes cony contó la emoción que sintió por el homenaje dea su papá con el personaje de





Lo cierto es que este medio se contactó también con Freddy, quien por primera vez y a raíz de las declaraciones de Iliana, contó sobre la carta que recibió de Juan Carlos Calabró en vida.





"Lo que dijo Iliana es verdad. Nunca lo dije porque lo guardé en secreto. Hace varios años atrás me llegó una carta, una hoja A4 en blanco con renglones hechos con lápiz, uno por uno, es decir que Juan Carlos Calabró tomó una hoja A4, le hizo los renglones con lápiz, los márgenes y me escribió con puño y letra una carta que quedé estupefacto porque me señalaba su admiración y que valoraba mucho mi trabajo y composición de personajes", explicó Freddy. explicó







"No me acuerdo si estaba haciendo No hay dos sin tres o La Peluquería. Después hice La risa es bella más adelante. Pero me decía que él veía una gran dedicación y que seguía con el legado de la comicidad como él lo hacía, que se sentía representado por mi trabajo. Todo eso decía la carta hermosa que me mandó".





"Para mí fue un verdadero placer. Nunca lo dije en ningún medio porque fue un momento lindo recibir eso por parte de Juan Carlos. Era una asignatura pendiente hacer su máscara. La tenía pensado hacer antes en el Bailando pero al final no pudo ser. Fue un verdadero placer poder hacerlo ahora y recibir esas palabras en un manuscrito por parte de uno de los grandes cómicos de la Argentina. Lo hago a la luz ahora por carácter transitivo por lo que contó Iliana, sino estaba guardado en la privacidad más bonita de mi corazón". Y cerró sobre ese manuscrito que recibió de Cala: