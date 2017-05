Franco Torchia: "Florencia de la V es transfóbica y Medina Flores es homofóbico"

Uno cuando asiste a un evento privado de una persona cercana a su círculo íntimo, cree que la va a pasar bien, va a conocer gente y se va a sentir cómodo.





Franco Torchia, el conductor y periodista, que vivió un extraño episodio con Florencia de la V y Fabián Medina Flores, que aún no se explica. Pero este no es el caso de, el conductor y periodista, que vivió un extraño episodio con, que aún no se explica.





PrimiciasYa pudo dialogar con él sobre el tema: "Tuve un evento privado, había muchas personas, famosas y no famosas. Son dos personas a las que conozco, no son mis amigos ni nunca lo fueron. No tengo ni tuve un vínculo personal".





"Me sorprendió que al ingreso de una habitación de 2x2 no me quisieran saludar, lo tuvieron que hacer porque justo me acerqué. Lo hicieron de muy mala manera. Cuando se retiraron, ni me saludaron. Eso me sorprendió bastante. Primero, por respeto. Segundo, porque fundamentalmente a Florencia la conozco de entrevistarla muchas veces", agregó.

Torchia sobre este episodio? "No puedo suponer nada, pero fue tremenda ordinariez de ella y su compañero, Fabián Medina Flores, a quien también conozco. No sé qué conclusiones sacar, primero las que tuitée. Y segundo que por supuesto, a mí me resulta inaceptable la ordinariez, no tienen por qué reverenciarse ante mí, por supuesto que existe el derecho a no saludar, solo que en este caso puntual es especialmente ordinario". ¿Cuál es la teoría que sacasobre este episodio? "

"Creo que cuando no saludás estás haciéndote una radiografía, estás revelando quién sos y cómo actuás. Por eso elijo contarlo, hace un tiempo intento no guardarme estas cosas. Y trato de no hablar mal públicamente de una persona trans, son víctimas, algunas poquitas son privilegiadas como Florencia".

"No tengo nada que decirles, si ellos me llaman sí, le atiendo el teléfono como a todo el mundo. Me resulta gratuito lo que ocurrió, salvo que tengan rechazo por mí o que no esté a la altura. Son dos personas que juegan a una ilusión de clase que no pertenecen, que no tienen", amplió Franco.





Para completar, Torchia subrayó: "Florencia es transfóbica y Fabián es homófobico, pero no son las únicas personas que siendo quienes son, los educaron para esto".