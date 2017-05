Francisco Delgado a Pablo de DDS: "Que se quede tranquilo porque yo no ingreso a la casa de GH Famosos"

El 2017 tendrá el retorno de Gran Hermano Famosos, variante del reality que tuvo su primera edición hace una década por la pantalla de Telefe (con Amalia Granata, Cinthia Fernández, Luis Vadalá y Nino Dolce, entre otros).

En esta oportunidad, la nueva edición se verá por América y promete poner a convivir a mediáticos que van a dar mucho que hablar.

Entre la lista de los posibles participantes figuran los nombres de Maypi Delgado, Francisco Delgado ganador de "GH 2015" y el de Rocío Gancedo. Además, otro de los convocados fue Mariano de la Canal, el fan de Wanda Nara que se encuentra trabajando en Bolivia.

Otros famosos que se barajan para que entren a la casa más famosa del país son el de Guido Süller y Sabrina Ravelli.

Y este portal informó ayer que otro de los convocados es Pablo, ex participante de "Despedida de solteros", que quedó en tercer lugar junto a su pareja Angie en el ciclo que se emitió por Telefe.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Pablo atacó a Francisco Delgado, generando un escándalo: "Fui convocado por la producción de GH pero lo estoy pensando, no podría convivir durante tres meses con el gil de Francisco".

"Estoy muy contento de tener la posibilidad de entrar a GH. A Angie no le cayó muy bien esta noticia pero con el tiempo me va a apoyar. Agradezco a toda la gente que hizo campaña en las redes sociales pidiendo por mi participación en el programa", indicó.

Y por último volvió a apuntar contra Delgado: "Se hace el estratega pero no sabe jugar a nada. Tuvo que meter a su hijo y a su mujer para poder entrar. Me lo como entre dos panes y lo doy vuelta como una media, yo le voy a enseñar a jugar a este pibe".

Lo cierto es que este portal dialogó con Delgado y, además de responderle a Pablo, como novedad contó: "Yo no ingreso a GH Famosos. Es una decisión tomada, tengo otros proyectos. No sé quién es Pablo. Mientras daban DDS estuve un mes y medio en México. Debe estar enojado porque la pareja que ganó son amigos míos. Pero no lo conozco a él y lo felicito por la propuesta de GH".

Por el momento, Delgado se encuentra realizando su programa de radio "Contalo como quieras" los viernes de 20 a 23 junto a Maluma Tedesco y Fernando Parada en Radio con vos (FM 89.9) y además evalúa propuestas de trabajo en Perú, Chile o España.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino