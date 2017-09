Barby Silenzi habló en "La previa del show" sobre la relación que tuvo con Francisco Delgado, su ex, durante el año pasado. En las últimas horas,habló ensobre la relación que tuvo con, su ex, durante el año pasado.





"El año pasado estuve todo el tiempo peleada con Francisco, había desaparecido y el que me ayudaba a mí era El Polaco, que me daba plata cuando no tenía un peso. Me daba tipo mil pesos porque no tenía nada y estaba peleada con Francisco", declaró la bailarina.

Delgado, que relató su versión de los hechos: "Barby dijo que estuve desaparecido el año pasado y como estábamos peleados, no me pedía plata y el Polaco la ayudaba. No es verdad lo que dijo. A Elena la veía dos o tres veces por semana. Es verdad que la veía un poco menos que este año, que la veo casi todos los días. Pero tenía tres trabajos, estaba todo el tiempo laburando y el resto del tiempo se lo dedicaba a Ian y a ella, se me complicaba juntarlos". Este medio se contactó con, que relató su versión de los hechos:

"La vi todo el año, nunca estuve sin ver a Elena. Lo máximo sin verla fueron 20 días que me fui de viaje a EEUU. Ella en realidad desapareció cuando estuvo en el Bailando, todo el día estaba abocado a eso y al Polaco. A Elena la llevó a las galas porque le gusta, le encanta".

Francisco sumó: "Dijo que el Polaco le prestaba plata y yo me pregunto qué hacía con su plata. El año pasado tenía un sueldo muy bueno del Bailando, tenía mi plata del 1 al 5 de cada mes, religiosamente, jamás dejé de dársela, tengo los recibos con su firma. Además, las presencias fin de semana por medio por haber estado en el Bailando y la obra de teatro en el verano. Entonces, ¿para qué le pedía plata al Polaco?". sumó: "

"Nunca jamás le faltó plata. El departamento donde vive en Palermo se lo alquilé yo, los muebles que hay adentro se los regalé yo. La verdad, no sé qué es lo que dijo. Sí estuvimos peleados gran parte de 2016, pero no tiene nada que ver con la relación que tengo con mi hija, que es maravillosa, pero no tiene nada que ver con lo que dijo. Siempre la banqué, desde antes de que nazca incluso".

Para completar, subrayó: "A Barby no la ayudé económicamente desde que nació Elena sino desde que quedó embarazada. El sueldo de GH lo venía a cobrar ella. Económicamente, estuvo sostenida por mí desde que quedó embarazada. El primer año de Elena ella no trabajó y pagué todo lo de ambas".

