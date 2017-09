Florencia Zaccanti: "Evelyn se desubicó con lo que insinuó al aire"

Flor hoy tomó bastante notoriedad por el look que llevó al programa y por la crítica que le hizo la especialista en moda, Matilda Blanco.

Este portal se puso en contacto con Zaccanti por este tema y nos sorprendimos al encontrar las respuestas de la modelo.

"Evelyn se metió en un terreno feo. Hoy hizo señas de gesto de dinero, eso me pareció totalmente fuera de lugar. Estábamos hablando de jugadores de fútbol porque soy de Racing y me encanta el fútbol, estudié periodismo deportivo, siempre hicimos chistes pero ella se desubicó con las cosas que dijo. Yo en el programa le expliqué que yo no me acuesto con nadie por plata ni por menos, porque ella lo que daba a entender era eso", dijo Flor cuando la panelista insinuó que ella sale con jugadores de fútbol.

Y agregó: "No me gustó nada. Quedé molesta porque le hizo énfasis en eso. Cuando termina esa parte fuimos a un PNT (Publicidad no tradicional) y yo ahí me defiendo. Ella lo da a entender. Fue más fuerte eso que lo que podía decir".

