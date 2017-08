Florencia Torrente apuntó contra Suar: "Fue como mi padre, pero hoy..."

La hija de Araceli González , Florencia Torrente, se refirió al cruce que protagonizó su mamá contra Adrián Suar y Griselda Siciliani, por sus dichos sobre Fabián Mazzei , las condiciones laborales en Pol-Ka y la supuesta amenaza del gerente de El Trece acerca de que no volvería a trabajar en su productora.





"Sí, no dijo nada que yo no conociera, nada nuevo para mi", señaló a la vez que agregó: "Hasta ahora nadie la contradijo, por algo será".





En cuanto a Suar, quien fue su ex padrastro, arrojó: "Tuve una muy buena relación, fue como mi padre, pero hoy no tengo relación, ni interés la verdad. De él tengo buenos y malos recuerdos", dijo en una entrevita con Agarrate Catalina en radio La Once Diez.





Por último, sobre la relación con la actual pareja de su madre, Mazzei, indicó: "Yo conviví muy poco con él porque ya me estaba yendo de casa, pero lo queremos mucho, es una excelente persona, y de hecho es el que equilibra todo en la familia".





"Creo que lo mejor es decir las cosas que uno siente y que uno piensa, las cosas hay que decirlas, porque después generan enfermedades. Y que en una sociedad tan mediocre, y en un mundo tan mentiroso, un poco de verdad no le hace mal a nadie", finalizó.