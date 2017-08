Florencia Peña y el sexo: "No estoy cerrada a ningún acontecimiento grupal"

Transitando su último trimestre de embarazo, la actriz que está en pareja con Ramiro Ponce de León pasó por Los Ángeles de la Mañana y habló sobre su relación con el abogado salteño. Además, reveló picantes detalles íntimos sobre su opinión en cuanto al sexo.

Luego de hablar de cuánto extraña a Ramiro y asegurar que el muchacho no es nada celoso, Florencia Peña le contestó a Nancy Pazos , la pregunta si "en la cama siempre fue de a dos". "Soy muy abierta con el sexo y siempre lo fui. Me parece que vale todo mientras uno la pase bien. No estoy cerrada a ningún acontecimiento grupal. Para mí en el sexo vale todo mientras nadie la pase mal", contestó Flor.

Luego, negó haber mantenido relaciones con futbolistas ni con personas poderosas: "Lo puedo garantizar por mis hijos, nunca fui por los poderosos, nunca me atrajeron. Siempre salí con laburantes. No sé si tengo una personalidad que no les interesa. Tengo muchos actores, directores, siempre gente del rubro. Me ha costado que me entendiera gente que no es del palo. Este es el primero, pero para mí en otra vida se dedicó al arte".

"Tuve mi época de bailarín gay. No sé por qué me pasó pero quería convertirlos. La pasábamos bien pero no...", Finalmente Florencia sí reconoció haber salido con varios "rockeros".

Mirá el video!

Embed

Embed

Embed

Embed #TotalLook para #LAM by @ceilonia Accesorios @m.a.d.r.e.s.e.l.v.a Gracias amiga @alecampospeluqueria ❤️ Styling by @rominagiangreco ✨ @losangeles_ok Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 9:31 PDT