Â¡Florencia PeÃ±a revelÃ³ el sexo de su bebÃ©!

En una producción que realizó para la revista Caras junto a Tomás y Juan, sus hijos fruto de su relación con Mariano Otero, Florencia Peña mostró su pancita de cuatro meses y reveló nombre y sexo del bebé que espera junto a su pareja, Ramiro Ponce de León.

Primero, habló de cómo se enteró de la gran noticia: "Me llamó mi obstetra, Alejandro Ronchi, y me dijo por Whastapp: "¡Pendeja, vas a tener otro varón! ¡No lo vi venir para nada! Mi reacción fue: '¿Cómo? ¿Otro más? ¿No se equivocaron?', le pregunté. Y se reía. 'Son los genes, boluda', me dijo", contó Florencia.

Y reveló cómo reaccionó su pareja: "Está re-copado con que sea un nene. Que su primer hijo sea un varón... Imaginate. Que lleve su apellido y toda esa cosa de virilidad y de seguir la descendencia es una gran noticia para él. Tenía muchas ganas de ser papá, en Salta todos sus amigos ya son padres de tres o cuatro pibes. Fuimos juntos al lugar en el que me hice los exámenes genéticos de mis anteriores embarazos y, como cábala, volvimos. Fue todo muy rápido porque ahora existe un examen nuevo en el que te envían la sangre a Estados Unidos y analizan tus genomas. No tenés que llegar a una punción que es bastante invasivo y te dicen el sexo además de otras cosas. Por suerte no nos adelantamos a comprar nada hasta no estar seguros de qué era pero me comía la ansiedad. El primer regalito que recibimos fue una ropita unisex de Diego Ramos"

"¡Era mi deseo! No sé si mi instinto o mi intuición. Lo deseaba mucho y cuando me dijeron que era varón me sorprendí. Después me re-copé obviamente porque siempre fui mamá de varones y no conozco otra cosa. Toto y Juan están felices porque su papá ya tuvo una nena así es que querían un varoncito para jugar, sobre todo Toto que es re deportista. Ya juntaron una pila de camisetas para su hermanito, del Barcelona, del Manchester y 'del Rojo', claro".

Finalmente, reveló el nombre del muchachito por venir: "¡Felipe! Al principio a mí y a Ramiro nos gustaba Milo. Pero estábamos con un problema con el nene más chico que no le gustaba pero para nada; le parecía un horror, espantoso. Y no lo quisimos dejar afuera de la elección así que negociamos y nos decidimos por Felipe. El apellido Ponce de León no es fácil de combinar y ahora por ley tenés que ponerle el apellido de la madre también así es que nos encantó", concluyó súper emocionada, Florencia Peña.