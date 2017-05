Florencia Peña: "Debo ser la única que no tuvo algo con Adrián Suar"

Florencia Peña y en la extensa charla que tuvo esta tarde con Jorge Rial y el resto de los "Intrusos" no fue distinta. La actriz habló de su embarazo de riesgo, de los conflictos que rodean a la industria del cine y, por supuesto, de política. Sin pelos en la lengua, con mucho humor y siempre frontal, así esy en la extensa charla que tuvo esta tarde cony el resto de los "" no fue distinta. La actriz habló de su embarazo de riesgo, de los conflictos que rodean a la industria del cine y, por supuesto, de política.





Luego de que saliera a la luz que padece trombofilia (un desequilibrio en el mecanismo de coagulación, que puede provocar la formación de trombos -coágulos de sangre- y constituye un riesgo en el embarazo), la actriz contó en "Intrusos" como se enteró de la enfermedad y la necesidad de volver a contar con una ley al respecto.





"Me detectaron trombofilia, que era raro, porque no tuve con mis otros embarazos. Por eso me tengo que dar inyecciones en la panza y por está llena de moretones pero son moretones de amor. Es algo que voy a tener que hacer desde ahora hasta el nacimiento", explicó Peña desde un móvil con Alejandro Guatti





Sobre el INCAA y SAGAI "Pongo las manos en el fuego por Pepe Soriano, Jorge Marrale, Martín Seefeld y Pablo Echarri".

Embed

Tras explayarse sobre este tema, Flor, se refirió a la interna Siciliani vs Araceli: "¡Esto es peor que el almuerzo de ayer con Mirtha! A Griselda la conozco mucho, la quiero, es una mujer con mucho carácter. A Araceli no la conozco pero me parece que también tiene carácter".

Y acotó: "A Adrián lo conozco desde los 14 años y jamás tuvimos nada. Siempre fue un seductor y se le conocen muchas mujeres. Pero a mí no me tocó", contó entre carcajadas.

Para terminar contó que: "Me encantaría casarme con Ramiro, pero primero tenemos que ver en qué estado quedó después del embarazo, la papada, los brazos, la panza. Si quedo mal hago un civil chiquito".

Embed