Florencia Peña aclaró sus dichos sobre Guillermo Francella y Luisana Lopilato

Días atrás, Florencia Peña estuvo como invitada en Confrontados y se refirió a las escenas de sexo entre Francella y Luisa Lopilato en Los que aman odian, siendo que los actores habían sido "padre" e "hija" en la ficción, en Casados con hijos. "A mí me da un poco incesto...", reconocía la actriz, cuando le preguntaron sobre el tema.

Más tarde, fue Francella quien salió al cruce de las declaraciones de su colega: "Yo creo que lo que dijo Florencia, obviamente, debe de haber sido una broma", sostuvo. Y agregó: "Soy actor, ella es actriz (por Lopilato), nos dieron un rol que nos atrajo y nos pareció interesante transitarlo. Todo ese morbo que hay detrás, gente que dijo le arruina la infancia verlos, me parece que es una exageración".

Lo cierto es que ahora, tras el descargo de Francella, Peña se mostró arrepentida de opinión original: "Estoy muy acostumbrada a que me hagan estas cosas", afirmó al portal de la periodista Laura Ubfal, dando a entender que los medios en realidad había tergiversado sus palabras.

"Me preguntaron qué me pasaba a mí con respecto a ver a Guillermo y a Luisana, entonces yo les dije con humor que desde el lugar de Moni Argento, como madre de Paola y mujer de Pepe, me da incesto", explicó la actriz.

"Yo la película no la vi, vi los avances. No lo dije desde un lugar serio ni mucho menos. Lamento mucho que hayan hecho ver que esa era mi opinión, fue un chiste, no fue una apreciación sobre la película, jamás me meto con el trabajo de nadie", concluyó.

Embed