Florencia Marcasoli: "No sé de qué insulto habla La Chipi, que siga su vida"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com dialogó con Mariela "Chipi" Anchipi, quien remarcó sobre su cruce con Florencia Marcasoli: "La verdad es que no tengo que hacer ningún descargo, lo que ella dijo fue un insulto pero no pienso responderlo. En el ensayo había cuatro personas más, pregunten e investiguen por otro lado. Pero no quiero hablar más del tema". (Ver nota) En primer turnodialogó con, quien remarcó sobre su cruce con





Marcasoli quien explicó: "La gala de ayer fue hermosa, me sentí como en mi casa. Hernán Piquín es un gran artista, un gran profesional, tiene la humildad de los grandes, es el bailarín número uno y estoy feliz de compartir esto con él y Maca Rinaldi". Este medio también fue en busca de la palabra dequien explicó:

flor marcasoli.jpg



"La Chipi el cuarteto ya lo había bailado, no sé lo que hacía ahí. A mí me tocó bailar y en realidad era la noche de Hernán. no sé para qué fue ella. Sinceramente no sabría a qué fue, después dicen que la que arma lío soy yo. Lo único que hice fue contestar a lo que dijo que yo armaba cosas para estar ahí y yo le aclaré que nunca armé nada. La vez anterior se me puso en un mal lugar que no me gustó y salí a defenderme", argumentó la morocha. , argumentó la morocha.



"Yo no hice nada para estar en ningún lado, escuché que me estaban ensuciando y salí a defenderme. No me parece que esté mal. Pasaron casi dos meses que bailamos la salsa de tres y nunca dije nada de nadie y la producción me volvió a convocar a la pista. Siempre me trataron muy bien, como una reina".





Sobre su cruce con La Chipi, sentenció: "Ella expone al bailarín, los asistentes y quiero que aclarar que ellos conmigo siempre fueron muy educados y respetuosos. Dijo que la había decepcionado, no sé en qué, con ella tenía poco trato y no somos amigas, no tenemos ningún tipo de vínculo. Si va a hablar que hable las cosas como son, esto es de hace dos meses, es viejo, que se busque otra cosa, caducó. Que siga su vida, poco me importa".

flor marcasoli 2.jpg



"No sé cuál fue el insulto que ella dice, sinceramente. No me pareció insultarla en ningún momento. Siempre me mantengo con cuidado y con respeto, ahora si me están atacando me voy a defender. Cada uno ve las cosas según el cristal con que se mire, yo no sé de qué insulto habla", añadió la bailarina.





Y cuestionó: "No le interesa hablar pero va el día que baila Hernán, no sé qué quiso hacer. Yo en ningún momento la insulté, ella empezó a decir mentiras porque no tiene con qué sostenerse. Más allá de bailar y eso no tiene previa, nada. Yo siempre hablé con la verdad y nunca me invitó a tomar ningún café ni me invitó a nada. Las cosas como son".