Embed #FlorMarcasoli te subiste a un caballo!! Insoportable ! Soy muy talentosa pero poco angel y de esa manera te perdiste el cariño de la gente — PAMELA SOSA # (@pamelasosaok) 18 de julio de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Marcasoli quien respondió al respecto: "Que arregle sus problemas con Lotocki y después vamos a lo importante".





Y además aclaró cómo fue su encuentro en vestuarios con Laurita Fernández, ex de Federico Bal: "Yo fui a vestuario al horario que me habían citado y ahí las chicas me dicen que tenía que esperar un rato porque estaba Laurita probándose vestuario. La verdad tardó un montón y yo llegué tarde a la pasada de piso y era súper importante porque era con vestuario, peinado y todo".



"Me quedé esperando charlando con las chicas de vestuario y tardó un montón. Se asoma en un momento y no sé qué pregunta. Había ido con un gorrito de chanchito rosado en la cabeza, re abrigada, o sea que no podía no verme. Se asomó, preguntó y no me saludó, me ignoró como si no estuviese. Fue eso solo".





"Salió por otra puerta de salida y no por donde se entra generalmente. Yo siempre aclaro: con ella no tengo drama. No sé por qué se escapa por otra puerta de atrás. Está más que claro que se había ido por otra puerta para no cruzarme. Yo no tengo problemas con nadie, si ella es educada puede saludar. Pero nada, no se puede esperar de un burro más que una patada, como dice Moria", cerró la morocha picante.