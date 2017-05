Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Florencia Marcasoli se encuentra en la mira de Carmen Barbieri por la separación de Federico Bal y Laurita Fernández.





Embed TE CONVIENE MOSTRAR MSJ DE TEXTO!!!PORQUE DE ACTRIZ !!SE TE NOTA QUE MEJOR SOS DESTRUYENDO VIDAAS!VERGUENZA DAS — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 29 de mayo de 2017



PrimiciasYa.com habló con Marcasoli después de los mensajes que recibió por parte de Carmen vía redes sociales.





"Me duele mucho lo que está haciendo Carmen porque a ella la adoro, la amo. Es una mujer que a mí me ayudó mucho en esta carrera, yo eso no lo olvido. Soy muy agradecida y lo voy a estar siempre", comentó la morocha.







"Me escribió un montón de mensajes que no estuvieron buenos, me sorprende. A Federico siempre lo cuidé, fuimos novios dos años y nunca jamás hablé mal. Y mirá que las he pasado. He pasado alguna que otra infidelidad y jamás salí a decir nada de él ni de ella. Carmen es una figura del espectáculo, es buena persona, y no sé por qué ahora se pone en contra mío. Él a mí me decía que estaba soltero y sin compromisos, dije eso, no entiendo por qué el ataque hacia mí".





"Me dice que arruino vidas, que me dedique a no se qué... Carmen siempre apostó a mí y ahora soy de todo. Es todo raro. No entiendo cuál es el fin de ella. Siempre hablé bien de ella y la respeté. La verdad estoy muy dolida con Carmen. En parte Federico se aprovechó del amor que yo tenía", fundamentó Flor.