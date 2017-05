Florencia Marcasoli: "Desde que estoy en Buenos Aires no lo vi más a Federico"

PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Florencia Marcasoli , señalada como la tercera en discordia en la crisis y separación de Laurita Fernández y Federico Bal





"El sábado di una nota para el programa de Daniel Ambrosino en donde me hizo preguntas con respecto a mis cosas. Yo conté que Federico me escribió. Parece que me arrobaron en las redes y cuando él se entera que yo conté que me había mandado un mensaje, en principio hablándole de temas de trabajo y después me terminó hablando de otras cosas. Ahí fue y le contó a Laura lo que habíamos vivido nosotros en el verano", explicó la morocha. explicó la morocha.







"En base a eso dicen que yo soy una tercera en discordia cuando yo desde que estoy acá en Buenos Aires no lo vi más a él. Sí hablamos por teléfono al principio pero cuando él blanqueó su relación yo me alejé porque evidentemente sí estaba con Laura cuando a mí en el verano me decía que estaba solo y no tenía compromisos. El le blanqueó todo a ella y quedé en el medio yo, cuando no salió nada de mi boca".





Y dejó en claro: "No estoy con él y no me interesa estar. Yo seguí mi vida, no me gusta cómo se maneja. Me molesta que me ignore o subestima. Me ningunea cuando le preguntan por mí y creo que no me lo merezco porque yo no soy cualquier mujer y se equivoca un poco".