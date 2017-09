Flor Zaccanti confesó que sufrió abuso cuando tenía cinco años: "Creo que ni mi viejo lo sabe"

Nicolás Magaldi continúa a pleno extirpando de sus entrevistados las más difíciles y arduas confesiones. Luego de lograr algunos testimonios espinosos, como el de Rodrigo Vagoneta-que contó sobre su presente como alcohólico en recuperación y la mitomanía que hasta hace poco sufría El Dipy-, el conductor del ciclo tuvo en su programa a Flor Zaccanti, quien confesó haber sido abusada a los cinco años, por un adolescente de quince.

"Creo que ni mi viejo lo sabe. Yo tenía creo que cinco años y había una familia amiga y había un pibito que en ese momento tenía quince años y jugábamos a las escondidas. Hoy cuando me pongo a ver esas cosas y pensar lo que el pibe me pedía hacer, era un abuso", arrancó a contar, entre lágrimas.

Y agregó: "El pibe me pedía que le hiciera cosas y yo las hacía. Era un pibito de 15 años y también entiendo que quiere descubrir su cuerpo, pero yo era una nena de 5 años".

"Yo era muy chica y siento que hoy lo que me hizo el pibe me cambió. La gente me ve en la tele o me escucha hablar cómo hablo yo sobre el sexo, todo el mundo te cataloga de puta o de gato y yo siempre digo lo mismo: 'ojalá hubiese sido puta, eso me hubiese simplificado un montón de cosas". "Yo era muy chica y siento que hoy lo que me hizo el pibe me cambió. La gente me ve en la tele o me escucha hablar cómo hablo yo sobre el sexo, todo el mundo te cataloga de puta o de gato y yo siempre digo lo mismo: 'ojalá hubiese sido puta, eso me hubiese simplificado un montón de cosas".

Yo he pasado hambre, me costó mucho conseguir trabajo y creo que hoy sería una piba totalmente distinta", aseguró.

Mirá el video.

Embed