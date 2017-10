Flor Vigna denunció en las redes sociales que un hombre se hacía pasar como su manager y contacta chicas jóvenes vía WhatsApp. denunció en las redes sociales que un hombre se hacía pasar como su manager y contacta chicas jóvenes vía WhatsApp.





Embed ES MENTIRA!

No tengo manager!

Por favor cuidado, se hacen pasar por representación de varios.Guarda puede ser peligroso ! https://t.co/dQ7wsZm6Pc — Flor Vigna (@flor_vigna) 26 de octubre de 2017



En diálogo con PrimiciasYa.com, Vigna explicó sobre este tema: "La información me llegó por mi prima que tiene 17 años y a una amiga de ella le había llegado ese mensaje. No es un tema particular con esa persona que andá a saber qué quería hacer en la reunión con esas nenas, hay mucha gente así".



"Yo aprovecho para aclarar que no tengo manager. Sé que esto pasa con cualquier ídolo, por decirlo así. Se aprovechan del fanatismo de algunos chicos y nos usan a nosotros los famosos para hacer reuniones. Es más que nada una alerta de cuidado para que no crean en todo lo que dicen en las redes".





"Pueden utilizar la ilusión de los pibes y puede terminar pasando algo malo, más que nada por eso alerté. No me pasa solamente a mí, les pasa a amigos y por eso está bueno tener mucho cuidado", cerró Flor.