Flor Vigna habló de la renuncia de Pedro Alfonso al Bailando: "Todos sabíamos de esto"

Pedro Alfonso renunció al Bailando 2017. Según los primeros rumores, el actor dejaba el certamen por un papel en Las Estrellas, la novela éxito de Pol-ka. Sin embargo, indicó que "ya era una decisión tomada".

"Lo del Bailando lo hablaré en su momento pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenía decisiones tomadas para el Bailando desde el año pasado", indicó en cuanto a las versiones de Las Estrellas, donde interpretará a Lucho, el primo de Luciano Castro. "Cuando baile la próxima vez las explicaré, ya son muchos años en el Bailando".

"El año pasado tenía dudas y después le metí garra. Si hubiese pedido la final ni siquiera la producción me hubiese vuelto a llamar. Me moviliza mucho, mi equipo y en Ideas ya lo saben. El martes (por hoy) hablaremos lo que haya que hablar. Aparentemente es mi último ritmo", contó a Los ángeles de la mañana.

PrimiciasYa.com se comunicó con su pareja de baile, Flor Vigna, quien manifestó: "Pedro nos había hablado esto desde el principio, ya había hablado con la producción y con el sueño, pero nosotros aguardábamos en silencio esperando a que lo diga en el programa. De mi parte no me puedo quejar en nada y creo que es el mejor compañero que me podría haber tocado. Es el mejor maestro como digo siempre porque me enseñó mucho tanto en la obra como acá en el Bailando. Él me apoya en todo sentido de ahora en más con respecto a lo que vaya a pasar, no puedo contar por ahora quién lo va a reemplazar. Pero todos sabíamos de esto y solo faltaba que se concrete ante la prensa".