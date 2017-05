Flor Vigna despejó dudas: "No estaba enterada de lo que le pasó a Nai Awada"

Naiara Awada vivió un momento muy triste durante el fin de semana. La actriz había convocado a sus fanáticos de las redes sociales a una reunión en el Planetario.

El objetivo de esta #JuntadaNaiarista era divertirse un rato e incluso iba a realizar un sorteo para que alguno pudiera asistir a su debut en el Bailando.

La joven se llevó una gran decepción cuando fue hasta los bosques de Palermo y se encontró que una sola persona la estaba esperando.

Al ver que nadie más llegaba, se fue de allí. "Me encanta la maldad, cómo me boludearon. Todo vuelve, chicos, lo verán desde su no tele", escribió furiosa en Twitter.

Embed Una publicación compartida de Nai Awada (@naiawada) el 21 de May de 2017 a la(s) 8:50 PDT





Lo cierto es que al mismo tiempo, Flor Vigna recordó en Instagram la exitosa convocatoria que tuvo el año pasado con sus fans.

Y la coincidencia de la publicación de su video ante la desilusión que se llevó Awada ayer, daba a especular en los medios que Flor le estaba mojando la oreja a la actriz.

PrimiciasYa.com habló con Vigna y aclaró que no lo hizo con esa intención. "No estaba enterada de lo de Nai, fue dedicado a mi gente que se rompió el lomo el año pasado para entrar y después para ganar el Bailando. Me enteré por los medios que decían eso, pero no lo hice con esa intención".