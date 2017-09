Flor Peña criticó a Susana Giménez y apuntó contra el beso entre Francella y Lopilato: "Me dio a incesto"

Días atrás, desterrando el rumor que comenzó a correr en Intrusos a través de Jorge Rial, Susana Giménez se expidió con un mensaje en Twitter acerca de la posibilidad de concretar, en su programa, una entrevista a Cristina Kirchner.

"De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK, sería como traicionar mis principios y mis ideas", escribió a Su en la red social.

Pero las papas aún están tibias y nuevas opiniones se hacen oír al respecto de la actitud de la platinada. Y así que este martes, fue Florencia Peña- íntima amiga de la conductora- quien se refirió al tema, de manera bastante elegante.

"Susana es impune. Yo la quiero y no pienso para nada como ella. Pero creo que se la pierde", disparó Peña en diálogo con Confrontados.

"Salvo que sientes a un genocida, o a una persona que ha matado gente, aunque vos no pienses como esa persona, es rico escuchar a alguien que no piensa como la persona que tiene sentada", agregó.

"Sobre todo porque a Cristina se la ha criticado mucho porque no daba notas. Y a mí, la verdad, verla con Susana me llamaría la atención. Tiene su derecho porque el programa es suyo. Uno, de afuera piensa 'Qué lástima'", concluyó Florencia Peña.

Anteriormente, la invitada se había referido las escenas de sexo entre Francella y Luisa Lopilato en Los que aman odian, siendo que los actores habían sido "padre" e "hija" en la ficción, en Casados con hijos: "A mí me da un poco incesto. Los amo a los dos. Pero a mí me pasa, no sé si les pasa a todos, que está tan instalado Casados con hijos, fueron tantos años de repeticiones, que los ves en el cine y decís 'ay'. Ojalá que al cine argentino le vaya bien. Ojalá que genere eso y vaya a verla igual. A mí me generó resquemor. Paulita se la está dando a Pepe Argento"

