Flor Marcasoli: "Me clavé un vaso en la pierna y me dieron trece puntos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Flor Marcasoli, vedette de Carmen Barbieri en "La gran revista de Carmen", habló con PrimiciasYa.com después de sufrir un accidente en el cumpleaños de Flor de la V por el que tuvieron que coserla en la pierna.





"El día miércoles fuimos al cumple de Florencia de la V, la conozco de Brillantísima que trabajamos juntos. Estábamos bailando, pasándola bien, en grupo. Había un escalón, pasto, no vi el escalón y me caí al piso", contó la morocha. contó la morocha.







"En el suelo había un vaso chiquito y me lo clavé en la pierna. Me toco, tenía todo mojado y un hueco. Se veía la carne. Comprimí la zona con una toalla y me llevó Fede y los custodios a un hospital lo más rápido posible, salía mucha sangre. Me atendieron muy bien los médicos, me dieron trece puntos".



"Carmen y la producción me cuidaron porque mis cuadros son muy exigentes y se me puede abrir la herida. Me cosieron por dentro y por fuera. Estoy con antibióticos y me duele un poco al caminar", destacó la vedette.





"Fue un accidente ajeno a lo laboral. Esto me podía haber pasado en mi casa. Simplemente fue un accidente. Me bajonea y me da bronca porque soy auto exigente con mi trabajo y me gusta dar el máximo". Y cerró: