La semana pasada, Florencia De La V se mostró durísima con la ficción televisiva actual de nuestro país al considerar que "son siempre los mismos actores, los mismos personajes, aburren".

"Creo que la televisión necesita las novelas, como las que supimos construir hace tiempo, como los grandes culebrones", manifestó la actriz.

"También hay que cambiar de personas y de personajes, siempre la misma gente haciendo lo mismo, paren un poco", agregó.

Y fue Facundo Arana quien salió a contestarle a Flor afirmando que "me gustaría charlar con ella para ver por qué lo dice, pero si algo tenemos en Argentina, para tirar al techo, son talentos, tenemos enormes talentos. Pero la marea sube y baja, creo que falta laburo, pero tenemos que agradecer, en la situación que estamos, que hay laburo".

Lo cierto es que PrimiciasYa.com dialogó con la actriz y le respondió a su colega: "Yo no les contesto a mis compañeros, yo opino desde mi lugar. Yo creo que todos tenemos libertad para opinar lo que uno piensa. Es una opinión personal y la sostengo. No me interesan lo que digan de mí. Si me llego a juntar con Facundo me juntaría para otra cosa, no para hablar de eso (risas)".

"Es un comentario mío y personal que yo creo que se volcó así. Por eso tata gente elije Netflix, Hay una baja en rating en general porque hay muchas propuestas en cable e internet. También es difícil competir con mercados que tienen muchísimo más capital para realizar las maravillas que hacen. Y también yo creo eso que muchos actores son siempre los mismos, es una opinión personal y se tienen que respetar las opiniones de las personas", destacó Flor.

Por otro lado, se refirió a su debut en Polémica en el bar, que arrancó en la noche del lunes por América: "Pasan los años pero siempre me pongo extremadamente nerviosa en los debuts. Me encantó haber vuelto a la televisión y a Polémica en el bar. Fue una etapa muy importante para mi carrera cuando hice Polémica, ahí fue como el comienzo de una etapa muy fuerte para mí, en el año 2002. Gerardo fue una persona muy importante en mi carrera, yo viví muchos momentos fuertes con él, sin olvidar que me llevó al altar cuando me casé con Pablo y con él encabecé en calle Corrientes como vedette".

"Volver a América es muy lindo, un canal donde hace muchísimo que no trabajaba, y encontrarme con amigos es un gran placer, me siento como en mi casa. Me sentí cómoda y contenida. A la televisión le hacía falta algo diferente y celebro que haya vuelto Polémica en formato diario", destacó.

