Flavio Mendoza guardó un secreto por muchos años y lo confesó en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH Podemos Hablar". guardó un secreto por muchos años y lo confesó en el programa de





El conductor le preguntó si había sufrido bullying en algún momento de su vida y el protagonista de las exitosas obras de teatro que se realizan en el Broadway, "Mahatma" y "Taboo", afirmó que lo cargaban por haber crecido en un circo.





Pero además, hizo una fuerte revelación: "Sufrí abuso, nunca conté esto. Hay muchos chicos abusados de pequeños y no solamente es abuso sexual, puede ser un toqueteo. Como padre que quiero ser, voy a estar atento a todo eso. Eso me pasó a mí, eso me marcó. Hoy se está enterando toda mi familia".





Mendoza aclaró que la persona que lo abusó no era de la familia pero sí del entorno, aunque no dijo quién era. "Fue algo que me marcó, fue cuando era chico. No era de mi familia pero estaba en el círculo. Te marca para toda la vida".