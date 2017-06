Flavio Mendoza: "Me gustaría tener cuatro hijos, dos varones y dos nenas"

Flavio Mendoza estrena esta noche "Mahatma" en calle Corrientes, teatro Broadway, después del éxito en Carlos Paz.





El coreógrafo y productor teatral dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre su fuerte apuesta a este espectáculo.









Sobre la competencia que habrá en la popular avenida porteña, consideró: "La competencia siempre es igual en todos lados: calle Corrientes, Carlos Paz o Mar del Plata. El tema es hacer un buen producto y confiar en eso. El teatro no tiene receta, uno tiene que hacer lo mejor que pueda y en mi caso estoy súper conforme con mi producto y sé lo que la gente va a elegir. Soy un apasionado de lo que hago y apuesto muchísimo al espectáculo, voy más por la gloria que por la plata, yo hago realmente lo que tengo ganas de ver como espectador".





flavio mendoza.jpg







Y añadió sobre su apuesta: "Como espectador también soy exigente entonces me auto exigo para mostrar el mejor espectáculo de Argentino. El mío tiene una apuesta y una inversión tan grande que no tiene ningún otro espectáculo. Me apasiona lo que hago y digo que ojalá que me siga yendo bien porque es difícil mantener estos espectáculos, es mucha gente y muy costoso. No es fácil dar tanto trabajo".





"Me puso muy contento lo de Marley. Es re lindo saber que tantas personas les cuesta es muy lindo. Me da mucha esperanza. Puede llegar a haber un cambio muy grande en nuestra sociedad también. El mundo está en guerra y hay que buscar otros valores. Cuando me enteré lo de Marley me súper emocioné y alegré, vamos a ser varios papás parecidos en edades". Mendoza habló de la noticia de la paternidad de Marley:





Y sobre su próxima paternidad, Flavio contó: "Yo estoy entusiasmado. En estas fechas se va a hacer la primera inseminación. No quiero decir la fecha porque no me quiero ilusionar. Cuando me digan ya está en camino ahí sí lo voy a decir. Me encantaría que sea un bebé sano. Me gustaría más que sea un varón porque tiene que ver más con mi entorno. Siempre dije primero quiero el varón y después la nena. En realidad me gustaría tener cuatro hijos. Primero el varón, después la nena, después el varón y después la nena. Pero quiero que sea con un tiempo para poder disfrutar el primero y aprender".

















