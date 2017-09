Flavio Mendoza le contó a Nicole Neumann por qué no tiene que salir con Facundo Moyano

Este lunes, Nicole Neumann debutó con "Tardes nuestras" por KZO y Flavio Mendoza, uno de los invitados al programa de la rubia (junto a Robertito Funes Ugarte), no se anduvo con vueltas a la hora de criticar a Facundo, con quien la rubia habría tenido un affaire.

"Yo te quiero ver un tiempo soltera", arrancó Flavio. Y siguió: "A Moyano no lo apruebo, porque no quiero que haga prensa de ella. Me da como cosa".

"Si ella es feliz la voy a acompañar hasta el infierno –continuó el platinado- pero nosotros somos personas que estamos expuestas y me da miedo que alguno se aproveche de ella. Porque a mí me ha pasado y no quiero que le ocurra lo mismo a Nicole".

De pronto, Robertito Funes Ugarte, preguntó: "Pero vos dijiste que no le aprobabas a Facundo Moyano. ¿Por qué?". Y la cruda respuesta de Flavio no se hizo esperar: "Te voy a contar una intimidad de Facundo Moyano".

"Estuvimos juntos en un programa de Telefe (PH, el que conduce Andy Kusnetzoff) y el señor estaba muy interesado en saber si yo había tenido algo con vos. Y me lo preguntó de frente en un corte. Mi respuesta fue que un caballero no hablaba de lo que hace en su intimidad con una dama. Y después cuando salió todo este tema me saltó la ficha de por qué este atrevido quería saber eso de vos", remató.

