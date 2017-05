Flavio Azzaro fue el protagonista de un video que se viralizó en las redes sociales con un comentario que hizo al aire el viernes en el programa "No todo pasa" por TyC Sports.





"Yo me la cog..", lanzó el panelista lo que motivó la reacción de sus compañeros. Al instante, el periodista se tomó la cabeza sin saber que el comentario se había escuchado.





Embed







PrimiciasYa,com se comunicó con Flavio quien aclaró el sentido de su comentario: "Si algún día llegara a estar con la mujer de un compañero, no lo voy a decir adelante de él (se ríe). Me la paso jodiendo, pero en este caso no me di cuenta que estábamos al aire", le confió el periodista deportivo este medio.





Luego, Azzaro se volcó a las redes sociales con un comunicado para aclarar su comentario.