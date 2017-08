Flavio Azzaro: "Me encanta México país pero el fútbol me parece muy malo"

PrimiciasYa.com se comunicó con el conductor quien expresó su sorpresa por la repercusión de su comentario en el exterior.

"Orgulloso de que un programa que hacemos con tanto esfuerzo con Fútbol al horno repercuta a nivel mundial de lo que hemos conseguido con los muchachos, con Toscano, con el Emperador, con Fava, con toda la banda", explicó.





"Con respecto al fútbol mexicano no me gusta cómo juegan y a mi manera dije lo que pienso. Eso no significa que yo tenga un problema con México país que me encanta. Es más, creo que debe ser uno de los países en los cuales mejor la pasé. Me encanta Acapulco, me encanta Cancún. Pero después si lo toman como una reacción al país no es un problema mío. No tengo nada contra México país, me encanta México, pero el fútbol me parece muy malo", fundamentó el periodista.