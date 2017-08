Flavia Palmiero: "El paso del tiempo por ahora no me asusta, lo enfrentó con madurez"

Flavia Palmiero festejó su cumpleaños 51 (11 de julio) rodeada de sus amigos más cercanos. Estuvieron presentes, entre otros, Florencia de la V, Marcelo Polino, Benito Fernández y Fabián Medina Flores. festejó su cumpleaños 51 (11 de julio) rodeada de sus amigos más cercanos. Estuvieron presentes, entre otros,





Embed Brindamos como siempre ! #cumpleflavia #cumplefla @yosoysebastiancorrea Una publicación compartida de Flavia A Palmiero (@flapalmiero) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 12:11 PDT



PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con la animadora quien contó cómo la pasó en la celebración.

"La idea siempre es juntar amigos familia y compañeros de trabajo, divertirnos, bailar, comer rico. Me puse un vestido mío que me compré en un viaje. Me encantó el color verde entonces le pedí a la chica que prepara la torta de cumple que le haga motivos en verde que combinarán con el vestido", comentó Flavia.





Embed Las chicas. ! genias ! Gracias @alebenevento @emiliapitu @agenciaab Una publicación compartida de Flavia A Palmiero (@flapalmiero) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 11:46 PDT



"Lo elegimos con un wallpaper, decoramos Negroni Recova que se inauguró la semana pasada con muchas hojas y velas que está muy de moda. Y también le pedí al DJ un anti lunes: mucho latino para bailar y realmente no paramos", agregó.





Embed #Repost @medinaflores (@get_repost) ・・・ #cumpleflavia @flapalmiero @flordelave @fabianzitta @fonsecacharly @georgelukasarg @benitofernandez #barrabrava @negronirecova Una publicación compartida de Flavia A Palmiero (@flapalmiero) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 10:00 PDT



"Llegó el momento de soplar las velas y más que pedir agradecer. Y el paso del tiempo por ahora no me asusta, lo enfrentó con madurez. Me hicieron muy feliz. Cada año que pasa trato de ser mejor, dejarme sorprender por la vida y enfrentar ese paso del tiempo. Siempre dije la verdad con la edad. Trabajo de muy chica y siempre feliz de encarar nuevos desafíos. Que eso me mantiene con las luces encendidas", cerró Flavia.