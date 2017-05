En la actualidad, ambas comparten pantalla en Canal 9: Laurita conduce "Combate" junto al Pollo Álvarez y Mimi forma parte del panel de "Confrontados", el ciclo de la tarde que conduce Carla Conte junto a Rodrigo Lussich.

Fuentes cercanas a la emisora le contaron a PrimiciasYa la versión de una presunta pelea entre ambas, ya que las autoridades del 9 le pidieron a Laurita ir a promocionar su programa a "Confrontados", pero no se quiere cruzar con Mimi.





La semana pasada, este medio dialogó con ambas. Laurita afirmó: "Nunca me dijeron nada las autoridades del canal, para nada, nada eso es cierto. La realidad es que no, todo lo contrario, sí es posible que vayamos al programa de Susana Roccasalvo que está antes que el nuestro, pero nada más. No nos piden que vayamos a hacer promo por los programas del canal, ni por Confrontados, ni por Qué mañana ni por los noticieros".





Por su parte, Mimi había manifestado: "Sé que de Confrontados han invitado muchas veces a los conductores de Combate y nunca quisieron venir. La verdad no sé por qué. Ni tampoco la producción. Yo soy profesional. No mezclo las cosas. Y si no viene por mí la verdad que me sorprende. Jamás le haría pasar un momento incomodo si va a promocionar su programa del mismo canal".





Este medio puede confirmar que Laurita no irá a "Confrontados" a promocionar "Combate", y sí lo hará su compañero en la conducción Joaquín "Pollo" Álvarez. Vale recordar que ayer asistió Mica Viciconte.