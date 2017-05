Filtran video de Jennifer Lawrence borracha en un club de strippers y ella responde

Hace unas horas, Radar Online publicó un video en el que se ve a Jennifer Lawrence en su rol más desenfrenado al intentar bailar tubo en el Beverly Hills Club en Viena, Austria, en abril. Y aunque podría pensarse que la grabación no es real o que la persona que aparece ahí no se trata de JLaw, ha sido ella misma quien se ha encargado de confirmar la noticia y además mostrar su postura al respecto.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la actriz demostró no sentirse mal por lo que hizo y al contrario, aseguró que se la había pasado increíble.

"Miren, nadie quiere que se le recuerde por todo el internet que intentó bailar en un tubo para stripers. Fue cumpleaños de una de mis mejores amigas y bajé la guardia y paranoia por un segundo para divertirme. No me voy a disculpar, me la pasé INCREÍBLE esa noche", escribió la protagonista de la saga The Hunger Games.

Asimismo añadió: "PS. (Posdata) Eso no es un bra, es un top Alexander Wang y no voy a mentir, creo que mi baile es bastante bueno. Incluso cuando no tenga fuerza".

Para el momento en el que fue la fiesta de su mejor amiga, Jennifer se encontraba filmando en Austria su más reciente cinta, Red Sparrow. Así que decidió tomarse un break para disfrutar y pasarla en grande, sin pensar en las consecuencias o en que el video de su "pole girl moment" podía difundirse en internet.

