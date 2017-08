Fernando Burlando y los detalles del acuerdo entre Natacha Jaitt y Diego Latorre

Luego del escándalo que duró semanas entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, el ex futbolista y la conductora radial llegaron a un acuerdo, a través de sus abogados. Este jueves, el representante legal del comentarista, dialogó con Infama sobre el arreglo entre las partes.

"Se pudo acordar para vivir armoniosamente, sin ataques, yo creo que dimos un paso importante para que reine la paz", expresó Burlando, negando un supuesto acuerdo económico entre los enfrentados.

Luego, habló de las represalias para quien viole el acuerdo: "En principio habría multas importantes, de más de 35 mil pesos", destacó.

"Si vos me decís este muchacho o esta muchacha se sabe de quién se habla, no es tan fácil eludir a la Justicia, sino nos tratan a todos de tarados. Tal vez Ulises Jaitt todavía no tomó conocimiento del acuerdo que se firmó", dijo luego.

"No solamente no son de buen gusto aquellas referencias de Natacha al dinero, que yo sé por qué lo dijo. Uno lo interpretó de la mejor manera, pero si uno hubiese sido malicioso estaríamos hablando de una situación de extorsión", afirmó.

Finalmente, Fernando Burlando se refirió al estado de Diego Latorre: "Yo creo que Diego está conforme, pero muy golpeado. Yo lo veo derrumbado, acongojado, preocupado por su familia, por sus hijos...".

Mirá el video!

